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Trump'ın Türkiye dönüşü uçağını değiştirmesi gündem olmuştu! ABD’de ‘köstebek’ krizi

ABD Savunma Bakanlığı, Trump’ın Katar’dan aldığı yeni Air Force One’ın gizli özelliklerinin medyaya sızdırıldığı iddiasıyla eski Hava Kuvvetleri Bakanı Frank Kendall’ın gizli bilgilere erişim yetkisini iptal etti.

Trump'ın Türkiye dönüşü uçağını değiştirmesi gündem olmuştu! ABD’de ‘köstebek’ krizi

ABD Savunma Bakanlığı, Başkan Trump’ın Katar’dan hediye aldığı yeni Air Force One’ın özelliklerine ilişkin “yetkisiz gizli bilgi paylaşımında” bulunduğu gerekçesiyle eski Hava Kuvvetleri Bakanı Frank Kendall’ın gizli bilgilere erişim yetkisini iptal etti.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, kararın Kendall’ın Trump’ın Katar tarafından hediye edilen yeni Air Force One uçağının kabiliyetlerine ilişkin gizli bilgileri bir medya kuruluşuna “yetkisiz şekilde açıklaması” nedeniyle alındığını duyurdu.

Parnell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Savunma Bakanlığı, eski Hava Kuvvetleri Bakanı Frank Kendall’ın gizli bilgilere erişim uygunluğunu ve herhangi bir hassas görevde bulunma yetkisini derhal iptal etmiştir” ifadelerini kullandı.

Trump ın Türkiye dönüşü uçağını değiştirmesi gündem olmuştu! ABD’de ‘köstebek’ krizi 1

Kendall ise CNN’e yaptığı açıklamada, gizli bilgi paylaşmama konusunda son derece dikkatli davrandığını belirterek suçlamayı reddetti. Kendall, “Bildiğim kadarıyla gizli hiçbir şey söylemedim. Şu ana kadar kimse bana neyi ifşa ettiğimi düşündüğünü söylemedi” dedi.

Kendall, Biden yönetimi döneminde Hava Kuvvetleri Bakanı olarak görev yapmış ve Ocak 2025’te görevinden ayrılmıştı. Eski bakan, görevden ayrıldığından bu yana Trump yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürüyor.

TÜRKİYE DÖNÜŞÜ UÇAĞI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Pentagon’un kararı, Trump’ın Katar’dan hediye olarak aldığı yeni Air Force One uçağının güvenlik özellikleri konusunda Washington’da başlayan tartışmaların ardından geldi.

Trump ın Türkiye dönüşü uçağını değiştirmesi gündem olmuştu! ABD’de ‘köstebek’ krizi 2

Katar, geçen yıl Pentagon’a yaklaşık 400 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen yeni uçağı hediye etmişti. Ancak uçağın güvenliği konusunda çeşitli tartışmalar yaşanmıştı.

Kendall daha önce CNN’e yaptığı açıklamada, Katar’dan alınan uçağın eski Air Force One uçaklarıyla aynı güvenlik standartlarına ulaşabilmesi için üç ila dört yıl sürecek kapsamlı modifikasyonlara ihtiyaç duyabileceğini söylemişti.

Trump ise yeni uçağı savunmuş ve Temmuz ayında NATO Zirvesi için Türkiye’ye yaptığı ziyarette bu uçağı kullanmıştı. Ancak dönüş yolculuğunda eski başkanlık uçağını tercih etmesi, yeni uçağın güvenlik özellikleriyle ilgili soru işaretlerini yeniden gündeme getirmişti.

Trump’ın Katar’dan aldığı uçağın güvenlik özelliklerine ilişkin haberlerin ardından Beyaz Saray’da kapsamlı bir bilgi sızıntısı soruşturması başlatılmıştı.

Trump ın Türkiye dönüşü uçağını değiştirmesi gündem olmuştu! ABD’de ‘köstebek’ krizi 3

Soruşturma kapsamında, konuyla ilgili ilk haberleri yayımlayan New York Times muhabirlerinin telefon kayıtlarına ulaşılması için mahkeme celpleri çıkarılması basın özgürlüğü savunucularının tepkisine neden olmuştu. Beyaz Saray yetkililerinden de soruşturma kapsamında telefonlarını teslim etmelerinin istendiği bildirilmişti.

CNN’in daha önce aktardığına göre, bazı güvenlik değerlendirmeleri uçağın düşük riskli destinasyonlara yapılacak seyahatlerde kullanılmasının güvenli olduğu sonucuna vardı. Ancak uçağın, eski Air Force One modellerindeki tüm güvenlik ve savunma kabiliyetlerine sahip olmadığı yönündeki tartışmalar sürüyor. (Nefes Gazetesi)

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Anahtar Kelimeler:
abd casus trump
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