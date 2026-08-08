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Cinayete kurban gittiği değerlendirilen Evindar'ın cesedi aranıyor

BATMAN'da yaklaşık 1 yıldır kayıp olarak aranan Evindar Tiğrak (31) dosyasında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan N.Y.

Cinayete kurban gittiği değerlendirilen Evindar'ın cesedi aranıyor

Batman'da 7 Haziran 2025’te kaybolan Evindar Tiğrak'tan haber alamayan yakınlarının yaptığı kayıp başvurusu üzerine Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Uzun süredir titizlikle yürütülen soruşturmada elde edilen yeni deliller, dosyanın seyrini değiştirdi. Tiğrak'ın cinayete kurban gittiği şüphesi üzerinde yoğunlaşan ekipler, olayın aydınlatılması için kapsamlı çalışma yürüttü. Soruşturma kapsamında HTS ve PTS kayıtları, kriminal inceleme bulguları, şüphelilerden birinin aracındaki biyolojik izler, tanık beyanları ile teknik veriler birlikte değerlendirildi. Deliller doğrultusunda kimlikleri belirlenen N.Y. ile Y.D, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

N.Y.’DEN DAHA ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

N.Y. ile Y.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tiğrak'ın daha önce N.Y.'den şikayetçi olduğu da ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Evindar Tiğrak'ın cesedine ise henüz ulaşılamadı. Güvenlik güçleri, Tiğrak'ın cenazesinin bulunması için belirlenen bölgelerde arama çalışmalarını sürdürüyor. Ailesi de yaklaşık 1 yıldır haber alamadıkları kızlarından gelecek haberi umutla bekliyor.

Cinayete kurban gittiği değerlendirilen Evindar ın cesedi aranıyor 1

Cinayete kurban gittiği değerlendirilen Evindar ın cesedi aranıyor 2
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Batman
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