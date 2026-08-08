Muğla ihracatı Temmuz ayında yüzde 9 arttı

Su ürünleri, yaş sebze ve madencilik sektöründe Muğla ekonomisine olduğu kadar hem Ege Bölgesi, hem de Türk ekonomisine önemli katkılar sunan Muğla, Ege İhracatçılar Birliği verilerine göre Temmuz ayında ihracatını yüzde 9 arttırarak 127,6 milyon dolardan 139,5 milyon dolara çıkardı.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı 2 milyar dolara koşuyor

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 191,8 milyon dolarlık ihracatla zirve takibini sürdürdü. 2026 yılı ocak-temmuz döneminde 1 milyar 141 milyon dolarlık ihracata imza atan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, son 1 yıllık dönemde ihracatını yüzde14’lük artışla 1 milyar 993 milyon dolara taşıdı ve ağustos ayında yıllık ihracatının 2 milyar doları aşacağının sinyalini verdi.

Maden ihracatında 1,5 milyar dolar hedefi 5 ay önce aşıldı

Temmuz ayında yüzde 47’lik ihracat artışıyla EİB çatısı altında ihracat artış rekortmeni olan Ege Maden İhracatçıları Birliği 157,1 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı. EMİB, son 1 yıllık dönemde ihracatını yüzde 11’lik artışla 1 milyar 519 milyon dolara çıkardı ve 2026 yılı sonu için belirlediği 1,5 milyar dolar ihracat hedefine 5 ay önce ulaşma başarısı gösterdi.

Taze meyve sebze ihracatı uçuşa geçti

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2025 yılı temmuz ayında 94,5 milyon dolar olan ihracatını 2026 yılı temmuz ayında yüzde 32’lik artışla 124,8 milyon dolara ilerletti. Bu artışta taze meyve sebze ihracatındaki yüzde 193’lük artış etkili oldu.

Öztürk; "6 birliğimizin ihracatı azaldı"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, Haziran ayından sonra Temmuz ayında da aylık ihracat rekoru kırmanın ve yıllık ihracatta 19 milyar doları aşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Ege Bölgesi’ndeki 9 ilin 7’sinin temmuz ayında ihracatını artırdığına vurgu yapan Öztürk, "İhracat rakamlarımızdaki artışların çift hanelere ulaşması için ihracatçılarımızın finansmana erişimdeki engellerinin kaldırılması gerekiyor. Yüzde 45-50’ye ulaşan finansman maliyetleriyle ihracatımızı artıramayız. Ege Bölgesi’nin ihracatında tarım sektörleri yüzde 40 pay alıyor" dedi.



