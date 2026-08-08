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Yeni Parti’den Erdal Beşikçioğlu’na çok sert sözler: “Siz nasıl kamu görevi yapıyorsunuz?”

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, uyuşturucu testi pozitif çıkan tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nu eleştirerek, “Adam uyuşturucu kullanıyor. Başkan yardımcın kullanıyor. Siz kamu görevini nasıl yapıyorsunuz?” dedi.

Yeni Parti’den Erdal Beşikçioğlu’na çok sert sözler: “Siz nasıl kamu görevi yapıyorsunuz?”
Şevket Taner Şahin

Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından tartışmalar sürerken, YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’dan dikkat çeken bir eleştiri geldi. Günaydın, tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na ilişkin ''Adam uyuşturucu kullanıyor. Başkanın kullanıyor, başkan yardımcın kullanıyor. Ne oluyor arkadaş? Siz kamu görevini nasıl yapıyorsunuz acaba?'' dedi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan tutuklu Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenilmişti.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Youtube kanalı Onlar TV'de Şule Aydın'ın sorularına verdiği yanıtlarda Beşikçioğlu'na değindi.

Yeni Parti’den Erdal Beşikçioğlu’na çok sert sözler: “Siz nasıl kamu görevi yapıyorsunuz?” 1

"SİZ KAMU GÖREVİNİ NASIL YAPIYORSUNUZ ACABA?"

Günaydın '''Adam uyuşturucu kullanıyor. Başkanın kullanıyor, başkan yardımcın kullanıyor. Ne oluyor arkadaş? Siz kamu görevini nasıl yapıyorsunuz acaba?'' dedi.

Gökhan Günaydın'ın açıklaması şöyle:

"Adam uyuşturucu kullanıyor. Başkanın kullanıyor, başkan yardımcın kullanıyor.

Ne oluyor arkadaş? Siz kamu görevini nasıl yapıyorsunuz acaba? 'Bu onun özel yaşamıdır' diyemem.

"HELE BUGÜNKÜ SİYASETİN KOŞULLARI VAR"

Eğer siyasete girdiysen siyasetin koşulları var. Hele bugünkü siyasetin koşulları var. Ona uygun davranacaksın.

Özel hayatı için de, kamusal hayatı için de insanın kendine çeki düzen vermesini beklemek bizim hakkımız değil mi? Biz bu arkadaşların hepsinin seçilmesi için ortak çalışma yaptık. Erdal Beşikçioğlu için de öyle. Çankaya Belediye Başkanı için de öyle. Ben bugün hangisi partiye geldi, hangisi partiye gelmedi diyerek bir değerlendirme yapmam. Geri dönüp sosyal medyama bakarsanız Çankaya'ya yapılan operasyonla Etimesgut'a yapılan operasyonu aynı ölçüde değerlendirdiğimi görürsünüz.”

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Günaydın Erdal Beşikçioğlu uyuşturucu Yeni Parti
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