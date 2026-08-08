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Atlı jandarmalar Salda Gölü'nde devriyede

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde görev yapan atlı jandarma timinin devriye sırasında çekilen görüntüleri Jandarma Genel Komutanlığı'nın sanal medya hesabında paylaşıldı.

Atlı jandarmalar Salda Gölü'nde devriyede

Mars'ın Jezero Krateri'ndeki eski göle benzetilen Salda Gölü'nü, geçen yıl yaklaşık 450 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Sahip olduğu doğal güzelliklerin ve çevresindeki ormanların yoğun ziyaretçi sayısından olumsuz etkilenmemesi için 2020 yılı yaz döneminden itibaren Salda Gölü'nde atlı jandarma timi görev yapmaya başladı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan (JAKEM) geçici olarak görevlendirilen atlı jandarma timi bu yaz sezonu da Salda Gölü'ne geldi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sanal medya hesabından Salda'daki atlı birliğin görev sırasında çekilen görüntüleri, “Türkiye’mizin incisi Salda Gölü'nde yerli ve yabancı misafirlerimizin güvenliği Atlı Jandarma Timlerimize emanet. Doğal güzelliklerimizi korumak ve huzuru sağlamak amacıyla, araçların giremediği ormanlık ve sahil alanlarında önleyici devriye faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor" notuyla paylaşıldı. Paylaşım çok sayıda kişi tarafından izlendi ve beğenildi.

Atlı jandarmalar Salda Gölü nde devriyede 1

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Atlı jandarmalar Salda Gölü nde devriyede 5Atlı jandarmalar Salda Gölü nde devriyede 6
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Salda Gölü Mars
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