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Jandarma trafik ekiplerinden "Reflektör tak, görünür ol" uygulaması

Çıldır İlçe Jandarma Trafik Ekipleri tarafından Aşıkşenlik Mahallesinde traktör sahipleri ve kullanıcılarına "Reflektör Tak, Görünür Ol" faaliyeti gerçekleştirdi.

Jandarma trafik ekiplerinden "Reflektör tak, görünür ol" uygulaması

Çıldır İlçe Jandarma Trafik Ekipleri tarafından Aşıkşenlik Mahallesinde traktör sahipleri ve kullanıcılarına "Reflektör Tak, Görünür Ol" faaliyeti gerçekleştirdi.
Aşıkşenlik Mahalle Meydanı’nda düzenlenen "Reflektör Tak, Görünür Ol" Trafik Güvenliği Faaliyeti kapsamında vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

Etkinlikte; traktörlerin karayolunda güvenli kullanımı, traktör kullanımında meydana gelebilecek iş kazaları ve alınması gereken önlemler, karayolunda uyulması gereken trafik kuralları, sarı ikaz lambasının kullanımının önemi ile üçgen yansıtıcı reflektörün görünürlüğe ve trafik güvenliğine sağladığı katkılar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Trafik Tim Komutanı Anıl Ül ker, Trafikte görünür olmak, hayat kurtarır. Güvenli bir trafik için kurallara uyalım, reflektör takmayı ihmal etmeyin uyarısında bulunarak tüm traktör kullanıcılarının kurallara uyması konusunda uyarıda bulundu.

Jandarma trafik ekiplerinden "Reflektör tak, görünür ol" uygulaması 1

Jandarma trafik ekiplerinden "Reflektör tak, görünür ol" uygulaması 2

Jandarma trafik ekiplerinden "Reflektör tak, görünür ol" uygulaması 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik
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