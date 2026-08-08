Fuhuş ve uyuşturucu... Mesajlar ortaya çıktı: "Seninle ilk kez aynı tabağa burun koyacağız"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma, uyuşturucu kullanımı ve fuhuş suçlarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Öte yandan yapılan operasyonda elde edilen bazı dijital materyaller ve konuşmalar ortaya çıktı.

MESAJLARDA FUHUŞ PAZARLIĞI

Söz konusu ortaya çıkan yazışmalarda, fuhuş pazarlığı yapıldığı ve 1000 Euro gibi bir rakam üzerinden pazarlığın sürdüğü görüldü.

Otel odalarında ayarlanan randevular ve görüntülü konuşma ve fotoğraf üzerinden teyitleşildiği belirlenirken; uyuşturucu kullandıkları da mesajlara yansıdı.

"SENİNLE İLK KEZ AYNI TABAĞA BURUN KOYACAĞIZ"

Bir mesajda "Koko alalım bugün" ifadesi yer alırken bir mesajda ise "Seninle ilk kez aynı tabağa burun koyacağız" ifadesi dikkat çekti.

İşte söz konusu operasyonda ele geçirilen bazı dijital materyaller ve konuşmalar: