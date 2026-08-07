Genç kadına 5 kişi tecavüz edip kayda almışlardı! Pişkin sanıklar bir de olay çıkardı...

2024 yılında bayram tatili için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen Yusuf Akan, Şehmus Kaya, Zülküf Kaya, İbrahim Arzakçı ve Baver Yaşar bir eğlence mekanında tanıştığı bir genç kadının alkollü olmasını fırsat bilerek kiraladıkları eve götürerek istismar etmiş ve o görüntüleri kayda almışlardı. 5 sanık hakkında açılan dava karar bağlandı.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

TV100'de yer alan habere göre, Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanıklar, "Tecavüz" ve "Özel Hayatın Gizliliği Görüntü Kaydetme" suçlarından yargılandı.

Beş sanık da her iki suçtan suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Yusuf Akan ve İbrahim Arzakçı'ya 12'şer yıl, Şehmus ve Zülküf Kaya kardeşlere 10'ar yıl, Baver Yaşar'a ise 11 yıl hapis cezası verdi.

PİŞKİNLER UTANMADAN OLAY ÇIKARTTILAR

Kararın açıklanması ardından şahıslar mahkemedeki görevlilere, kendilerini çeken basın mensuplarına ve kendilerini cezaevi aracına bindiren görevlilere hakaret etti.