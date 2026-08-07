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Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Yunanistan'ın Turizm Özel Mekansal Çerçevesi'ne ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Yunanistan tarafından bugün Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan edilen Turizm Özel Mekansal Çerçevesi, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil, iki ülke arasındaki birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında ülkemiz açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacaktır" dedi.

Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Yunanistan'ın Turizm Özel Mekansal Çerçevesi'ne ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yunanistan tarafından bugün Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan edilen Turizm Özel Mekansal Çerçevesi, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil, iki ülke arasındaki birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında ülkemiz açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacaktır. Bu vesileyle, çevrenin korunması gibi evrensel değerlerin siyasi saiklerle araçsallaştırılmasına yönelik gayretlerin beyhude olduğunu ve ülkemizin yerleşik hukuki tutumunu hiçbir şekilde etkilemeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Sözcüsü Keçeli den Yunanistan ın Turizm Özel Mekansal Çerçevesi ne ilişkin açıklama 1

'YUNANİSTAN'LA İŞ BİRLİĞİNE HER ZAMAN HAZIRIZ'

Keçeli ayrıca, "Ege Denizi ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerekmektedir. Uluslararası deniz hukuku, söz konusu denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil olmak üzere iş birliğini teşvik etmektedir. Bu çerçevede, ülkemizin Ege Denizi'nin iki kıyıdaş devletinden biri olarak Yunanistan'la iş birliğine her zaman hazır olduğunu hatırlatıyoruz. Türkiye, 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde, sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumunu muhafaza etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Yunanistan ege
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