Alanya’da balkonda çıkan yangın paniğe neden oldu

Olay, saat 15.00 sıralarında Saray Mahallesi Gülen Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Balkondan dumanların yükseldiğini fark eden evde bulunan kişiler, yangına müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangının tamamen söndürüldüğünü belirleyerek balkonda soğutma çalışması gerçekleştirdi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır