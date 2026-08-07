Keşan’da tırın çarptığı yaya yaralandı

Alınan bilgiye göre, Keşan istikametinden Uzunköprü istikametine giden F.K. idaresindeki dorsenin bağlı olduğu tır, trafik ışıklarında kırmızı ışığın yanması nedeniyle durdu. Işığın yeşile dönmesiyle hareket eden tır, yolun sağındaki banketten çıkarak karşıya geçmek isteyen H.E. (85)’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adam yaralanırken, çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.E., ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır