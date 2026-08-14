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Kedi tarafından ısırılan çocuğa aylar sonra kuduz şoku: Entübe edildi

Diyarbakır'da kedinin ısırdığı 4 yaşındaki çocuğun aylar sonra kuduz olduğu öğrenildi. Başta hastaneye götürülüp kontrollerin ardından eve gönderilen çocuk, aylar sonra yeniden rahatsızlandı ve durumu kötüye gidince entübe edildi.

Kedi tarafından ısırılan çocuğa aylar sonra kuduz şoku: Entübe edildi

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi. Çocuğa yapılan kuduz testi pozitif çıktı.

SOKAK KEDİSİ DUDAĞINDAN ISIRDI

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 4 ay önce, ilçenin kırsal Büyükadı Mahallesi’nde N.K. (4) isimli kız çocuğu dışarıda sokak kedisi tarafından dudağından ısırıldı. Çocuğun ağlaması üzerine annesi durumunu sorunca kedinin ısırdığını söyledi. Aile, daha sonra hastaneye götürdü. Kontroller sonrası çocuk eve gönderildi.

Kedi tarafından ısırılan çocuğa aylar sonra kuduz şoku: Entübe edildi 1

4 AY SONRA TEKRAR RAHATSIZLANDI

Çocuk, aylar sonra tekrar rahatsızlandı. Ailenin durumu anlatması üzerine çocuk, hastaneye götürüldü. Dağkapı Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürülen çocuk, tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun kötüye gitmesi üzerine entübe edildi.

Kedi tarafından ısırılan çocuğa aylar sonra kuduz şoku: Entübe edildi 2

KUDUZ TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilgili kurumlar konu ile ilgili çalışmalar başlattı. Alınan numunelerde kuduz sonucu pozitif çıktı.

Kedi tarafından ısırılan çocuğa aylar sonra kuduz şoku: Entübe edildi 3

MAHALLEDE ALARM VERİLDİ

Mahallede aşılar yapıldı, belediye ekipleri tarafından sahipsiz kedi ve köpeklerin toplanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kuduz kedi
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