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Bartın’da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

Bartın’da, kontrolden çıkan bir otomobil, ormanlık alandaki ağaca çarptı. Feci kazada, 3 kişi yaralandı.

Bartın’da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

Bartın’ın Büyükkızılkum köyünde seyir halinde bulunan C.B idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ormanlık alana girdi. Burada ağaca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. Sürücü C.B., olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Kazada sürücü C.B. ağır yaralanırken, yolcular N.B (44) ve T.B (5) hafif yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bartın’da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı 1

Bartın’da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı 2

Bartın’da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bartın
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