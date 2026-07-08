Çaldıkları aracı ormana gizlediler, polis kameralarla izlerini sürdü

Olay, Osmaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Enes A., otomobilini evinin önüne park ettikten sonra ayrıldı. Ertesi gün aracının yerinde olmadığını fark eden araç sahibi, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne giderek hırsızlık ihbarında bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan 10 ayrı güvenlik kamerasının görüntülerini tek tek inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Düzenlenen operasyonla Talha Ç., Berat K. ve Görkem Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çalınan otomobil, İnegöl’ün kırsal Eski Bahçekaya Mahallesi’ndeki ormanlık alanda bulundu. Polis ekiplerince bulunduğu yerden alınan araç, gerekli işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır