HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Çaldıkları aracı ormana gizlediler, polis kameralarla izlerini sürdü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobili çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli, polis ekiplerinin güvenlik kamerası incelemeleri sonucu yakalandı. Çalınan araç ise kırsal mahalledeki ormanlık alanda bulunarak sahibine teslim edildi.

Çaldıkları aracı ormana gizlediler, polis kameralarla izlerini sürdü

Olay, Osmaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Enes A., otomobilini evinin önüne park ettikten sonra ayrıldı. Ertesi gün aracının yerinde olmadığını fark eden araç sahibi, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne giderek hırsızlık ihbarında bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan 10 ayrı güvenlik kamerasının görüntülerini tek tek inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Düzenlenen operasyonla Talha Ç., Berat K. ve Görkem Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çalınan otomobil, İnegöl’ün kırsal Eski Bahçekaya Mahallesi’ndeki ormanlık alanda bulundu. Polis ekiplerince bulunduğu yerden alınan araç, gerekli işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmamoğlu'nun sözleri sonrası harekete geçildi! Soruşturma başlatıldıİmamoğlu'nun sözleri sonrası harekete geçildi! Soruşturma başlatıldı
Ağın’da gıda işletmelerine hijyen ve mevzuat denetimiAğın’da gıda işletmelerine hijyen ve mevzuat denetimi

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

NATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki lider

NATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki lider

İsviçre Kolombiya'yı penaltılarla geçerek son 8'e yükseldi!

İsviçre Kolombiya'yı penaltılarla geçerek son 8'e yükseldi!

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son hali ortaya çıktı

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son hali ortaya çıktı

20 milyon TL zarar etti! O kadar soğudu ki... 'Göresim bile yok'

20 milyon TL zarar etti! O kadar soğudu ki... 'Göresim bile yok'

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.