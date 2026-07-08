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İki çocuğun duyarlılığı takdir topladı

Düzce’de aldıkları iki şişe suyun ücretini kasanın yanına notla birlikte bırakan çocuklar davranışlarıyla takdir topladı.

İki çocuğun duyarlılığı takdir topladı

Bahçeşehir bağlantı yolundaki bir çorbacıya giren iki çocuk, dolaptan aldıkları iki şişe suyun ardından iş yeri içerisinde görevli kimseyi göremeyince örnek bir davranış sergiledi. Çocuklar, suyun ücreti olan 20 lirayı kasanın yanına bırakarak küçük bir not ekledi ve iş yerinden ayrıldı.

İki çocuğun duyarlılığı takdir topladı 1

İş yerine döndüğünde güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen işletme sahibi, çocukların davranışı karşısında duygulandığını belirterek görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında, "Sizi yetiştiren aile ne güzel bir aile" ifadelerine yer veren esnafın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Vatandaşlar da çocukların sergilediği örnek davranışın takdire şayan olduğunu ifade etti.

İki çocuğun duyarlılığı takdir topladı 2

Kaynak: İHA

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Düzce
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