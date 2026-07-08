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Kars’ta sağanak yağış ahırı çökertti

Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ahırın bir bölümü çöktü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ahırda maddi hasar meydana geldi.

Kars’ta sağanak yağış ahırı çökertti

Edinilen bilgiye göre, Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde Erdal Demirkaya’ya ait ahırın bir kısmı, aralıksız etkisini sürdüren sağanak yağışın ardından çöktü. Meydana gelen çökme sırasında ahırda bulunan vatandaşlar durumu fark ederek dışarı çıktı. Olayda ahırda maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kars’ta sağanak yağış ahırı çökertti 1

Bölgede etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları istenirken, yetkililer özellikle eski ve risk taşıyan yapılarda tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Kars’ta sağanak yağış ahırı çökertti 2

Kaynak: İHA

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Kars
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