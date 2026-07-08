İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre görüşmede, liderler Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa'nın karşılıklı ticaret hedeflerini yükseltmesinin vaktinin geldiğini, her alanda işbirliğini ileri taşımak için gayret göstermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

NATO müttefikleri olarak "Transatlantik Bağı" muhafaza etmek için İttifak'ın Avrupa sütununu güçlendirmenin önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, müttefiklik bağlarını aşındırmadan ve gereksiz tekrarlara sebep olmadan bunu gerçekleştirme imkanının bulunduğunu, Türkiye olarak Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerini bu parametreler temelinde destekleyeceklerini belirtti.

MACRON'A GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Erdoğan, İran konusunda ortaya konan İslamabad Mutabakatı'nın bölgede barışı sağlamasını temenni ettiklerini, Türkiye olarak iyimser ama ihtiyatlı olduklarını ve tahriklere karşı dikkatli davranılması gerektiğini kaydetti.



Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sonlanması için de Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü hatırlatan Erdoğan, diplomatik sürecin canlandırılması için adımlar attıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Şam'da konakladığı otelin yakınında gerçekleşen bombalı saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır