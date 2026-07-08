Görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 5 kişiye tahliye kararı

İBB ana davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tahliye kararı verildi.

İBB DAVASINDA BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANINA TAHLİYE

Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in yanı sıra 5 kişinin daha tahliyesi gerçekleşecek.

GEÇEN YIL GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

İçişleri Bakanlığı, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güney'in, hakkında "suç işleme amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Ağustos 2025 tarih ve 2025/1073 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı belirtilmişti.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır