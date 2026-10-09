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Canlı hayvan nakline yönelik denetimler sürüyor

Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde canlı hayvan nakli gerçekleştiren araçlara yönelik yol kontrol ve denetimleri gerçekleştirildi.

Canlı hayvan nakline yönelik denetimler sürüyor

Edinilen bilgilere göre, Dazkırı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi amacıyla denetim yapıldı. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde, hayvan sevklerine ilişkin belge ve kayıtlar ile nakil şartları incelendi. Hayvan hareketlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, hayvan refahının korunması ve güvenli naklin sağlanması amacıyla il genelinde kontrol ve denetim çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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