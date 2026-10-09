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Aksaray'da 4 araçlı zincirleme trafik kazası

Aksaray'da trafik ışıklarında meydana gelen zincirleme kazada polis aracı dahil 4 araç birbirine çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Aksaray'da 4 araçlı zincirleme trafik kazası

Kaza, Tacin Mahallesi Tacin Caddesi'nde trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ö. yönetimindeki 34 plakalı otomobil, trafik ışıklarında duran O.K. yönetimindeki 16 BZP 020 plakalı araca arkadan çarptı. Bu araç, önündeki R.Ö. yönetimindeki 68 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Aksaray da 4 araçlı zincirleme trafik kazası 1

DÖRT ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

R.Ö.'nün kullandığı araç da en önde bulunan O.K. yönetimindeki resmi polis aracına çarptı. Kazada 34 ve 16 plakalı araçlar kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken polis ekipleri trafik güvenliğini sağlayarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

Aksaray da 4 araçlı zincirleme trafik kazası 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Aksaray
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