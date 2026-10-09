Yer: Bursa! 63 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Cömert Sokak'ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sabahattin Ayıntap (63), sabah saatlerinde ailesi tarafından evde hareketsiz halde bulundu.

YAŞLI ADAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Durumun bildirilmesi üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ayıntap'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Şahsın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır