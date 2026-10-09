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Kuşadası’nda çöp ev operasyonu: 6 kamyon çöp çıktı

Kuşadası Belediyesi ekiplerinin, kötü koku şikayeti üzerine gittikleri Soğucak Mahallesi’nde bulunan 3 katlı müstakil evden 6 kamyon çöp çıktı. Mahalle sakinleri, mağduriyetlerini giderdikleri için Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür etti.

Kuşadası’nda çöp ev operasyonu: 6 kamyon çöp çıktı

Kuşadası’nın Soğucak Mahallesi’ndeki Aşiyan Sitesi’nde bulunan 3 katlı müstakil bir evden kötü kokular gelince bölgede oturanlar belediyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, zabıta ve Kuşadası Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kuşadası’nda çöp ev operasyonu: 6 kamyon çöp çıktı 1

EVİNİ ÇÖP EVE ÇEVİRMİŞ: KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Ekipler, Filiz D.’ye (78) ait evin kapısını çilingirle polis eşliğinde açtı. İçeri giren 15 kişilik temizlik ekibi, evdeki odalarda uzun süredir biriktirildiği belirlenen evsel atık, çöp ve çeşitli malzemeleri tek tek dışarı çıkardı.
Kuşadası’nda çöp ev operasyonu: 6 kamyon çöp çıktı 2

6 kamyon dolusu atık bertaraf edilmek üzere katı atık düzenli depolama sahasına götürüldü. Temizlik çalışmasının ardından evin bahçesi ve odalarında kötü koku, haşere ve benzeri sorunların önüne geçmek amacıyla ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması da yapıldı.

6 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Çöp ev nedeniyle uzun süredir cam bile açamadıklarını belirten mahalle sakinlerinden Çiçek Yıldırım, "Benim evim pirelendi, ilaçlatmak zorunda kaldım. Ayrıca hasta oldum. Elimde raporlarım bile var. Artık bu evin temizlenmesi gerekiyordu. Kuşadası Belediyesi’ne çok teşekkür ederim" dedi.

Kuşadası’nda çöp ev operasyonu: 6 kamyon çöp çıktı 3

Site Yöneticisi Neşet Yüksel ise, "Evin sahibi yıllar içerisinde kaldığı yeri, çöp ev haline getirdi. Bütün mahalle bu durumdan çok rahatsız oldu. Dünden bu yana evde yapılan temizlikte kamyonlarca çöp çıktı. Mağduriyetimizi gideren ilgili kurumlara site yöneticisi olarak ben de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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kuşadası Aydın çöp
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