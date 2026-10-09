"Yapay zeka devlerinde felaket hazırlığı" iddiası! 6-12 aylık süre verildi: "Bankalar, internet ve elektrik hedef olabilir"

Yapay zeka şirketlerinin olası bir felaket senaryosu için hazırlık yaptığı iddiası gündeme geldi. İddiaya göre OpenAI, Anthropic ve diğer bazı yapay zeka şirketlerinin üst düzey yöneticileri büyük bir olayın ardından oluşabilecek kamuoyu tepkisini hesaba katarak hazırlığa başladı.

BANKACILIK VE TEMEL HİZMETLER İÇİN SİBER SALDIRI ENDİŞESİ

Axios’ta yer alan habere göre; yöneticiler, yapay zeka kaynaklı büyük bir siber saldırının bankacılık işlemlerini, internet erişimini, elektrik veya su tedarikini aksatmasından kaygılanıyor. Ayrıca banka hesaplarına erişimin engellenmesi, internet ve elektrik hizmetlerinin devre dışı kalması da olası tehditler arasında sıralanıyor.

6-12 AYLIK ZAMAN DİLİMİNE İŞARET EDİLDİ

Habere göre sektörün önde gelen bazı isimleri önümüzdeki 6-12 aylık süre zarfında böyle bir olayın gerçekleşebileceğine inanıyor.

ACİL KAPATMA MEKANİZMALARI GÜNDEMDE

İddiaya göre şirketler, ABD Kongresinin atabileceği olası adımlara da hazırlanıyor. Bunlar arasında yapay zeka sistemleri için acil kapatma mekanizmalarını zorunlu kılabilecek teklifler bulunuyor. Şirketlerin aynı zamanda ABD’de hazırlanacak yapay zeka yasalarını etkilemeye çalıştığı ifade edildi.