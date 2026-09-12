HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Anthropic CEO'sunun makalesi ortalığı karıştırdı! "Endişe ediyorum" diyerek açıkladı: "6-12 ay içinde..."

Anthropic Ceo’su Dario Amodei, yapay zeka teknolojilerinin kontrolsüz gelişimine ilişkin dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Amodei 6-12 ay içinde bir “bot sürüsünün” kalıcı ağ kullanarak tüm interneti ele geçirebileceğinden endişe duyduğunu açıkladı.

Anthropic CEO'sunun makalesi ortalığı karıştırdı! "Endişe ediyorum" diyerek açıkladı: "6-12 ay içinde..."
Sariye Nur Dönmez

Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte güvenlik tartışmaları da büyürken Anthropic CEO’su Dario Amodei’den dikkat çeken bir uyarı geldi. Yapay zeka şirketlerine modellerin yeteneklerini geliştirme hızını düşürme çağrısında bulunan Amodei, risklerin kontrol altına alınabilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu belirtti. Ayrıca önümüzdeki 12 aya ilişkin dikkat çeken bir senaryoya işaret ederek, bir “ bot sürüsünün” interneti ele geçirbileceğini öne sürdü.

“GELİŞTİRME HIZIMIZI YAVAŞLATMALIYIZ”

Amodei kendi yazdığı makalede yapay zeka modellerinin geliştirilme hızının azaltılması gerektiğini savundu. Teknolojik ilerlemenin hızlı bir şekilde devam edeceğini belirten Amodei, kazanılan zamanın yapay zeka kaynakları risklerin önüne geçmek için kullanılması gerektiğini ifade etti.

Amodei’nin açıklamaları, Anthropic’in perşembe günü yayınladığı raporunun ardından geldi. Raporda çeşitli aktörlerin Claude yapay zeka modellerinden silah geliştirme, siber operasyonlar, gözetim ve dolandırıcılık gibi faaliyetlerde nasıl kullanıldığına ilişkin ayrıntılara yer verildi

“ BİR ROBOT SÜRÜSÜ TÜM İNTERNETİ ELE GEÇİREBİLİR”

Amodei, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yapay zeka kaynaklı risklere ilişkin çarpıcı bir senaryoyu gündeme taşıdı.

"6-12 AY İÇİNDE..."

Anthropic Ceo’su sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önümüzdeki 12 ay içinde bir bot sürüsünün kalıcı ağ kurarak tüm interneti ele geçirebileceğini düşünüyorum. Bu yaşanırsa yüzlerce milyar dolar zarar yaşanabilir." dedi.

ELON MUSK'TAN PAYLAŞIM

Elon Musk da söz konusu paylaşımı alıntılayarak Amodei’ye destek verdi.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Feci kazada otomobiller hurdaya döndü: 4 yaralıFeci kazada otomobiller hurdaya döndü: 4 yaralı
Kamyonet ile tır çapıştı: 2 kişi yaşamını yitirdiKamyonet ile tır çapıştı: 2 kişi yaşamını yitirdi

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı

Ters yöne girdi, polislere saldırdı, gazetecilere de tükürdü: ‘Sanatçıyım ben’

Ters yöne girdi, polislere saldırdı, gazetecilere de tükürdü: ‘Sanatçıyım ben’

İstifa edip, geri dönmüştü: İsmail Kartal'a çok ağır sözler! "Hain, hokkabaz..."

İstifa edip, geri dönmüştü: İsmail Kartal'a çok ağır sözler! "Hain, hokkabaz..."

Düğününde takılan altınlar bakın nereden çıktı!

Düğününde takılan altınlar bakın nereden çıktı!

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan 2027 asgari ücret tahmini: Yeni rakamı açıkladı

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan 2027 asgari ücret tahmini: Yeni rakamı açıkladı

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.