Feci kazada otomobiller hurdaya döndü: 4 yaralı

Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.S. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden Ö.G. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü F.S. ile yolcular E.S.G., Z.S. ve S.S. yaralandı.

4 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından araçlar çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır