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Lavrov: "Zelenskiy sürekli seyahat ediyor, hiçbir zaman ülkesinde bulunmuyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Aralık ayında ABD'de gerçekleştirilecek G20 Zirvesi marjında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye istekli olduğu yönündeki açıklamalarına ilişkin, "Zelenskiy sürekli seyahat ediyor, hiçbir zaman ülkesinde bulunmuyor. Bizim ise ülkemizde ilgilenmemiz gereken bazı meseleler var. Görüşmek istiyorsa Moskova'ya gelebilir" dedi.

Lavrov: "Zelenskiy sürekli seyahat ediyor, hiçbir zaman ülkesinde bulunmuyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin G20 Zirvesi marjında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Zirvesi kapsamında basın mensuplarına açıklama yapan Lavrov, "Zelenskiy sürekli seyahat ediyor, hiçbir zaman ülkesinde bulunmuyor. Bizim ise ülkemizde ilgilenmemiz gereken bazı meseleler var" ifadelerini kullandı. Lavrov, Zelenskiy'nin Putin ile görüşmek istemesi halinde Moskova'ya gelebileceğini belirterek, "Görüşmek istiyorsa Moskova'ya gelebilir" dedi.

"BU BİZİM AÇIMIZDAN BÜYÜK BİR İYİ NİYET GÖSTERGESİ"

Lavrov, "Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov bu konuda zaten konuştu. Bu kişiye davetiye gönderildi. Görüşmek istiyorsa gelsin. Bu halihazırda bizim açımızdan büyük bir iyi niyet göstergesi, çünkü kendisi hala Putin ve ekibiyle temasları yasaklayan kararını iptal etmedi. Dolayısıyla bizde iyi niyet eksikliği yok ancak, anladığım kadarıyla kendisinde iyi karakter eksikliği var" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'ye verdiği röportajda, kendisinin ve Putin'in de davet edilmesi halinde Aralık ayında ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek G20 zirvesinde Putin ile görüşmeye istekli olup olmadığı sorusuna, "Evet, elbette" cevabını vermişti. Zelenskiy, "Buluşmalıyız. Bir araya gelmeli, konuşmalı ve kararlar almalıyız. Mesele, sözler değil. Ona ne söyleyeceğim ya da onun bana ne söylemek istediği önemli değil. Önemli olan sadece sonuçtur. Sonuç önemlidir" demişti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Sergey Lavrov
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