Bolu'da geri dönüşüm fabrikası alevlere teslim oldu

Gerede Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde saat 19.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tesis içerisinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bir bölümünü sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alabilmek amacıyla yoğun çalışma başlattı. Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı.

Alevlerin tamamen sardığı fabrikada zaman zaman patlamaların da meydana geldiği bildirildi. Öte yandan, yangının boyutu ve ekiplerin bölgedeki müdahale çalışmaları dronla da görüntülendi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır