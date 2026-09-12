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Bolu'da geri dönüşüm fabrikası alevlere teslim oldu

Bolu'nun Gerede ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın büyüyerek tüm tesisi sardı. İtfaiye ekiplerinin, zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangına müdahalesi sürerken, fabrika alanı havadan da görüntülendi.

Bolu'da geri dönüşüm fabrikası alevlere teslim oldu

Gerede Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde saat 19.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bolu da geri dönüşüm fabrikası alevlere teslim oldu 1

Tesis içerisinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bir bölümünü sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bolu da geri dönüşüm fabrikası alevlere teslim oldu 2

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alabilmek amacıyla yoğun çalışma başlattı. Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı.

Bolu da geri dönüşüm fabrikası alevlere teslim oldu 3

Alevlerin tamamen sardığı fabrikada zaman zaman patlamaların da meydana geldiği bildirildi. Öte yandan, yangının boyutu ve ekiplerin bölgedeki müdahale çalışmaları dronla da görüntülendi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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