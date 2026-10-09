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Bayraklı Belediyesi'ne soruşturma: Eski belediye başkanı dahil 6 kişi tutuklandı, 9 kişi serbest bırakıldı

Bayraklı Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 43 şüpheli arasından 6 kişi tutuklandı, 9 kişi hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bayraklı Belediyesi'ne soruşturma: Eski belediye başkanı dahil 6 kişi tutuklandı, 9 kişi serbest bırakıldı
Mustafa Fidan

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Rüşvet' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçları kapsamında Bayraklı Belediyesi ve iştiraki BAYBEL AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bayraklı Belediyesi ne soruşturma: Eski belediye başkanı dahil 6 kişi tutuklandı, 9 kişi serbest bırakıldı 1
Önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal

BAYRAKLI BELEDİYESİ SORUŞTURMASI: ESKİ BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 43 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Tutuklananlar arasında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da var.

9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Bayraklı soruşturma
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