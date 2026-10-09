Bayraklı Belediyesi'ne soruşturma: Eski belediye başkanı dahil 6 kişi tutuklandı, 9 kişi serbest bırakıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Rüşvet' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçları kapsamında Bayraklı Belediyesi ve iştiraki BAYBEL AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal
Gözaltına alınan 43 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Tutuklananlar arasında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da var.
9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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