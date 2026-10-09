Fon soruşturmasında 'dezenformasyon': Gazeteci Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı'ya tutuklama talebi, İsmail Saymaz ve Murat Ağırel'e adi kontrol

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'dezenformasyon' suçlamasıyla 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrılan 4 gazeteci hakkında verilen karar belli oldu.

DEZENFORMASYON GEREKÇESİYLE ŞABAN SEVİNÇ VE MUSTAFA BALCI'YA TUTUKLAMA TALEBİ

Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı

Başsavcılıkça yürütülen soruşturmalar doğrultusunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik hakkında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verildi.



İsmail Saymaz

CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLDİLER

Sevinç ile Balcı, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifade veren Sevinç ile Balcı, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Murat Ağırel

İSMAİL SAYMAZ VE MURAT AĞIREL'E ADİ KONTROL

Soruşturma kapsamında, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları suçlaması ifadeye çağrılan gazeteciİsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkındaki karar da açıklandı.

'Dezenformasyon' suçlaması ve 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren İki isim, imza ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır