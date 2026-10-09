Konya'da kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Dün saat 09.50 sıralarında Beyşehir-Hüyük kara yolunun 17. kilometresindeki Selki Mahallesi Yelten kavşağında meydana gelen kazada Osman Aydoğdu (76) yönetimindeki 59 AJT 256 plakalı otomobil ile Nurmuhammed Taha G. (24) idaresindeki 59 ALU 195 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Osman Aydoğdu, eşi Fatma (75) ve kızı Hatice Aydoğdu (46) hayatını kaybederken, hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Hayatını kaybeden aile fertleri, İmrenler Mahallesi'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında dualarla mahalle mezarlığında defnedildi.
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