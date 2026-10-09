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Konya'da kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Konya'nın Hüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Osman, eşi Fatma ve kızı Hatice Aydoğdu, İmrenler Mahallesi'nde gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Konya'da kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Dün saat 09.50 sıralarında Beyşehir-Hüyük kara yolunun 17. kilometresindeki Selki Mahallesi Yelten kavşağında meydana gelen kazada Osman Aydoğdu (76) yönetimindeki 59 AJT 256 plakalı otomobil ile Nurmuhammed Taha G. (24) idaresindeki 59 ALU 195 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Konya da kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı 1

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kazada otomobil sürücüsü Osman Aydoğdu, eşi Fatma (75) ve kızı Hatice Aydoğdu (46) hayatını kaybederken, hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Hayatını kaybeden aile fertleri, İmrenler Mahallesi'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında dualarla mahalle mezarlığında defnedildi.
Konya da kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya cenaze kaza
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