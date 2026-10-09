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Denizli’de ölen yaşlı çift Uşak’ta toprağa verildi

Denizli’de bir pansiyonda hayatını kaybeden yaşlı çift, memleketleri Uşak’ın Sivaslı ilçesine bağlı Tatar beldesinde son yolculuklarına uğurlandı. Tahsin Ünver’in 1971 yılında işçi olarak Danimarka’ya gittiği, 1973 yılında ise eşini de yanına aldığı ve Danimarka’dan emekli olduğu belirtildi.

Denizli’de ölen yaşlı çift Uşak’ta toprağa verildi

Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pansiyonda konaklayan Yaşariye Ünver (79) ve eşi Tahsin Ünver (80), bir süre odalarından çıkmayınca pansiyon sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Denizli’de ölen yaşlı çift Uşak’ta toprağa verildi 1

EVLERİNİN BANYOSUNDA CANSIZ BEDENLERİ BULUNMUŞTU

Banyoda hareketsiz halde bulunan yaşlı çiftin, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Uşak’ın Sivaslı ilçesine bağlı Tatar beldesine getirilen çiftin cenazeleri için evlerinin önünde helallik alındı. İkindi namazını müteakip Aşağı Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Yaşariye ve Tahsin Ünver çifti, belde mezarlığında toprağa verildi.

DANİMARKA'DAN EMEKLİ OLMUŞ

Öte yandan, 4 Ekim’de pansiyona yerleşen çiftin tatil için Türkiye’de bulunduğu öğrenildi. Tahsin Ünver’in 1971 yılında işçi olarak Danimarka’ya gittiği, 1973 yılında ise eşini de yanına aldığı ve Danimarka’dan emekli olduğu belirtildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli cenaze
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