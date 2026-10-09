HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Berçelan yolunda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Hakkari’de etkili olan yağmur nedeniyle 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası yolunda çamura saplanan ve içinde 5 kişinin bulunduğu kamyonet, belediye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Berçelan yolunda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre, yayla yolunda seyir halinde olan kamyonet, yağışların ardından zeminin çamurlaşması nedeniyle ilerleyemedi. Araçta bulunan 5 kişi bir süre mahsur kaldı. Sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Hakkari Belediyesine ait iş makinesi bölgeye sevk edildi. Çalışma başlatan belediye ekibi, çamura saplanan kamyoneti bulunduğu yerden çıkardı. İş makinesi operatörü Cihan Koç, yayla yolunda çamura saplanan aracı herhangi bir zarar vermeden kurtardıklarını belirtti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun’da otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü yaralandıSamsun’da otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü yaralandı
TİP'li Ahmet Şık hastaneye kaldırıldıTİP'li Ahmet Şık hastaneye kaldırıldı

Anahtar Kelimeler:
Hakkari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pakistan da savaşa dahil oldu! Uçaklar peş peşe havalandı

Pakistan da savaşa dahil oldu! Uçaklar peş peşe havalandı

Silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti

Silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti

Türk futbolunun köklü kulübü satılıyor mu? İşte masadaki isim

Türk futbolunun köklü kulübü satılıyor mu? İşte masadaki isim

Sezen Taş'a dair yeni detaylar: ''Düşülebilecek bir balkon değil''

Sezen Taş'a dair yeni detaylar: ''Düşülebilecek bir balkon değil''

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

Motorine dev zam geliyor! 100 TL'ye dayanacak

Motorine dev zam geliyor! 100 TL'ye dayanacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.