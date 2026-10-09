Berçelan yolunda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre, yayla yolunda seyir halinde olan kamyonet, yağışların ardından zeminin çamurlaşması nedeniyle ilerleyemedi. Araçta bulunan 5 kişi bir süre mahsur kaldı. Sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Hakkari Belediyesine ait iş makinesi bölgeye sevk edildi. Çalışma başlatan belediye ekibi, çamura saplanan kamyoneti bulunduğu yerden çıkardı. İş makinesi operatörü Cihan Koç, yayla yolunda çamura saplanan aracı herhangi bir zarar vermeden kurtardıklarını belirtti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır