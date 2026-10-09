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Ummanlı pilot uçağı İsrail'deki havalimanına düşürmek istemiş! İşte 'intihar saldırısı' iddiasının detayları...

Dubai’den Tel Aviv’e uçan Flydubai seferindeki Ummanlı yardımcı pilotun, uçağı kaçırarak İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı’nda bir terminale intihar saldırısı düzenlemeyi planladığını ortaya çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başsavcılığı soruşturmadaki yeni bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

Ummanlı pilot uçağı İsrail'deki havalimanına düşürmek istemiş! İşte 'intihar saldırısı' iddiasının detayları...

Birleşik Arap Emirlikleri Cuma günü yaptığı açıklamada, FlyDubai'ye ait bir yardımcı pilotun uçağın kontrolünü ele geçirerek Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na "intihar saldırısı" düzenlemeyi planladığını belirtti.

Ummanlı pilot uçağı İsrail deki havalimanına düşürmek istemiş! İşte intihar saldırısı iddiasının detayları... 1

UMMANLI PİLOT BEN GURDION HAVALİMANIN'NA UÇAĞI DÜŞÜRMEK İSTEMİŞ

Resmi WAM haber ajansına göre, Federal Başsavcı Hamad Saif Al Shamsi, 30 Eylül'de Dubai'den Tel Aviv'e yapılan uçuşla ilgili soruşturmanın, 29 yaşındaki Ummanlı yardımcı pilotun saldırıyı önceden planladığını ortaya koyduğunu söyledi.

Ummanlı pilot uçağı İsrail deki havalimanına düşürmek istemiş! İşte intihar saldırısı iddiasının detayları... 2

UÇAĞIN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRMEK İSTEMİŞ

El Şamsi, şüphelinin "uçağın kontrolünü ele geçirmek ve Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı yolcu terminalini hedef alan bir intihar saldırısı düzenlemek için önceden planlanmış bir terör planını uygulamaya başladığını ve amacının mümkün olan en büyük can kaybına yol açmak olduğunu" söyledi.

Ummanlı pilot uçağı İsrail deki havalimanına düşürmek istemiş! İşte intihar saldırısı iddiasının detayları... 3

SUÇ ORTAKLARI VE BAĞLANTILARI İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Başsavcı, soruşturmacıların şüphelinin "ideolojik ve mesleki geçmişini" incelediğini söyledi.

Ummanlı pilot uçağı İsrail deki havalimanına düşürmek istemiş! İşte intihar saldırısı iddiasının detayları... 4

El Şamsi'ye göre, soruşturmacılar şüphelinin 2017 yılında Avustralya'da öğrenim gördüğü sırada "aşırıcılık ve terörizm" belirtilerinin ortaya çıktığını tespit etti.

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Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Pilot İsrail Umman Tel Aviv
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