Ummanlı pilot uçağı İsrail'deki havalimanına düşürmek istemiş! İşte 'intihar saldırısı' iddiasının detayları...

Birleşik Arap Emirlikleri Cuma günü yaptığı açıklamada, FlyDubai'ye ait bir yardımcı pilotun uçağın kontrolünü ele geçirerek Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na "intihar saldırısı" düzenlemeyi planladığını belirtti.

UMMANLI PİLOT BEN GURDION HAVALİMANIN'NA UÇAĞI DÜŞÜRMEK İSTEMİŞ

Resmi WAM haber ajansına göre, Federal Başsavcı Hamad Saif Al Shamsi, 30 Eylül'de Dubai'den Tel Aviv'e yapılan uçuşla ilgili soruşturmanın, 29 yaşındaki Ummanlı yardımcı pilotun saldırıyı önceden planladığını ortaya koyduğunu söyledi.

UÇAĞIN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRMEK İSTEMİŞ

El Şamsi, şüphelinin "uçağın kontrolünü ele geçirmek ve Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı yolcu terminalini hedef alan bir intihar saldırısı düzenlemek için önceden planlanmış bir terör planını uygulamaya başladığını ve amacının mümkün olan en büyük can kaybına yol açmak olduğunu" söyledi.

SUÇ ORTAKLARI VE BAĞLANTILARI İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Başsavcı, soruşturmacıların şüphelinin "ideolojik ve mesleki geçmişini" incelediğini söyledi.

El Şamsi'ye göre, soruşturmacılar şüphelinin 2017 yılında Avustralya'da öğrenim gördüğü sırada "aşırıcılık ve terörizm" belirtilerinin ortaya çıktığını tespit etti.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır