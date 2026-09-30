HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İsrail uçağında kaydedilmiş! Kanlar içindeki görüntüsü ortaya çıktı: "Pilot düşürmek mi istedi?"

İçerik devam ediyor
Devrim Karadağ

Gönderdiği 'kaçırılma' koduyla kriz ve alarm yaratan Dubai-Tel Aviv uçağında yaşananlara ait gündem yaratacak yeni iddialar ortaya atıldı. Uçak için kaydedilen görüntülerde üzeri kanlar içinde kalan bir adam görülürken; yolcunun kokpitteki arbedeye müdahale ettiği belirtildi. Pilotlardan birinin uçağı düşürmeye çalıştığı iddiası da gündeme gelirken; öte yandan pilotlardan birinin Rus, diğerinin de Ukraynalı olduğu konuşuluyor.

Uçak kaçırma haberi bir anda tüm dünyada son dakika haberi olarak geçerken, Dubai- Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağında yaşananlara ilişkin detaylar ortyaa çıkmaya başladı. "Kaçırılma" koduyla acil durum sinyali gönderen uçak, önce rotasından çıkmış ardından da Suudi Arabistan'a iniş yapmıştı.

İSRAİL: "KAÇIRILMA DEĞİL, PİLOTLAR ARASINDA KAVGA"

Savaş jetleri peş peşe havalanırken; İsrail olayın bir kaçırılma eylemi değil, "Pilotlar arasında kavga" nedeniyle gerçekleştiğini duyurdu.

UÇAK İÇİNDEKİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İsrail basınına yansıyan iddialar ise bir anda gündem oldu. Flydubai uçağında yaşanan ve acil inişle sonuçlanan olayın ardından uçak içerisinden yeni görüntüler ortaya çıkarken; paylaşılan bir fotoğraf karesinde üzeri kanlı bir yolcu olduğu görülüyor.

İsrail uçağında kaydedilmiş! Kanlar içindeki görüntüsü ortaya çıktı: "Pilot düşürmek mi istedi?" 1

KANLAR İÇİNDEKİ ADAMIN GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

Üzeri kanlı adamın görüntüleri endişe yaratırken; söz konusu görüntüdeki kişinin kim olduğu veya yaralanıp yaralanmadığı ise açıklanmadı.

"KOKPİT KANLAR İÇİNDEYDİ..."

İsrail basınında çıkan haberlere göre; fotoğraftaki yolcu kokpitte pilotlar arasında yaşanan arbedeye müdahale eden kişilerden biri. Uçuş sırasında kokpitten önce sesler geldiği ardından da açılan kokpit kapısında pilotlardan birinin kesici aletle yaralandığının görüldüğü belirtildi.

İsrail uçağında kaydedilmiş! Kanlar içindeki görüntüsü ortaya çıktı: "Pilot düşürmek mi istedi?" 2

KAVGAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Bunun üzerine kabin ekibinin ve bazı yolcuların müdahale ettiği ve pilotlar arasındaki kavgayı sonlandırdığı iddia edildi.

PİLOT UÇAĞI DÜŞÜRMEK Mİ İSTEDİ?

Olayın nedenine ilişkin ortaya atılan bir iddia ise felaketten dönüldüğünü ortaya koydu. Habere göre pilotlardan biri uçağı düşürmek istedi ve uçağı sert bir dalışa geçirdiği belirtildi.

İsrail uçağında kaydedilmiş! Kanlar içindeki görüntüsü ortaya çıktı: "Pilot düşürmek mi istedi?" 3

"İNTİHAR" İDDİASI...

Pilotun intihar etmek için bu yolu seçtiği de konuşuluyor.

ŞARKI SÖYLEYİP, TEMPO TUTTULAR

Paylaşılan bir başka görüntüde ise uçakta kontrolün yeniden sağlanması sonrası yolcuların hep birlikte şarkı söyleyip, tempo tuttuğu anlar yer aldı.

İsrail uçağında kaydedilmiş! Kanlar içindeki görüntüsü ortaya çıktı: "Pilot düşürmek mi istedi?" 4

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli için gözaltı kararı, 26 hisse senedindeki hareketler inceleniyorFon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli için gözaltı kararı, 26 hisse senedindeki hareketler inceleniyor
Ünlü kardiyolog tek tek açıkladı: Ketojenik diyet, turşu, tereyağı...Ünlü kardiyolog tek tek açıkladı: Ketojenik diyet, turşu, tereyağı...

Anahtar Kelimeler:
İsrail yolcu uçaği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yalan İsrail her sözü her lafı yalan
En Çok Okunan Haberler
Süresiz nafaka sona eriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süresiz nafaka sona eriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Fatma Betül Sayan Kaya'dan 2,2 milyar TL hamlesi! Devlete verdi

Fatma Betül Sayan Kaya'dan 2,2 milyar TL hamlesi! Devlete verdi

Erman Toroğlu'ndan TFF yönetimine olay çağrı: "Hep beraber istifa edecekler"

Erman Toroğlu'ndan TFF yönetimine olay çağrı: "Hep beraber istifa edecekler"

Buse Terim kızının hasta olduğunu açıkladı: "İlacı yok"

Buse Terim kızının hasta olduğunu açıkladı: "İlacı yok"

AK Partili Nihat Zeybekci'nin parası Tera'da kalmış

AK Partili Nihat Zeybekci'nin parası Tera'da kalmış

Odine hissesinden 15 milyar TL'lik vurgun! Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı

Odine hissesinden 15 milyar TL'lik vurgun! Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.