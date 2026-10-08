Oğlu 2 gün önce öldürülmüştü! Acılı anne de cinayete kurban gitti

Olay, Korgan ilçesine bağlı Yenipınar Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Nezaket Artça, 2 gün önce oğlu Orhan Artça’nın (40) bıçaklanarak öldürülmesinin ardından akrabasının evine gitti.

Burada yaşanan olay sırasında Nezaket Artça, Emine A.’yı (72) başına kürekle vurarak yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Annesi Emine A.’nın yaralandığını gören Hacer E., iddiaya göre ruhsatlı tabancasıyla Nezaket Artça’ya ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Artça hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hacer E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Korgan Adliyesi’ne sevk edildi.

Hacer E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ünye Cezaevi’ne gönderildi.

OĞLU 2 GÜN ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Aynı mahallede 6 Ekim’de arazideki yol meselesi nedeniyle çıkan kavgada Orhan Artça bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

Orhan Artça’nın ölümüyle ilgili İbrahim E. (26) tutuklanmıştı.

Yaşanan olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır