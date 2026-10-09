Meteoroloji'den cuma günü için peş peşe uyarı! Hava adeta 'ikiye bölünecek'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporunu yayımladı. Yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri için sis ve pus uyarısı yapıldı. Adana'da ise hava sıcaklığının 32 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Raporda yağış ve sis uyarıları öne çıkarken, hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

BİRÇOK BÖLGEDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENYİOR

MGM'nin son değerlendirmelerine göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'in doğusundaki Toroslar mevkisi, Doğu Karadeniz'de Giresun dışında kalan bölgeler, Doğu Anadolu'da Malatya dışında kalan iller, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleri ile Samsun'un iç ve batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

MARMARA VE KUZEY EGE İÇİN SİS UYARISI

Meteoroloji, gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus görülebileceği uyarısında bulundu.

Özellikle sabah saatlerinde görüş mesafesinde azalma yaşanabileceğinden sürücülerin dikkatli olması önem taşıyor.

ADANA'DA SICAKLIK 32 DERECEYE ÇIKACAK

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Adana'da günün en yüksek sıcaklığının 32 derece olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın genellikle güney yönlerden, yurdun güney kesimlerinde ise yer yer kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR BATIDAN BAŞLAYARAK ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 9-14 Ekim dönemini kapsayan haftalık hava tahminine göre, hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak artacağı öngörülüyor.