Polis memuru hayatını kaybetmişti! Dehşet anları kameralara yansımış

Edinilen bilgiye göre olay, Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı öğrenilen olayla ilgili iki grup arasında tartışma çıktı.

OLAY ANI KAMERADA

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine polis memuru Sadullah Orçan (55) ile bir kişi silahla yaralandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, olay sırasında tarafların bulunduğu ve silahların ateşlendiği anlar yer aldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan polis memuru Sadullah Orçan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan diğer kişinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden polis memuru Orçan'ın Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görev yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kahramanmaraş Valiliği ise olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan olayda, Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Seydullah Orçan, ateşli silahla vurulması sonucu hayatını kaybetmiştir. Olayın ardından şüpheli şahıs yakalanmış olup, olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Polis memuru Orçan'ın cenazesinin yarın Türkoğlu İlçesi Beyoğlu Mahallesi'nde defnedilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır