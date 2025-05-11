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1 kişi hayatını kaybetmişti! Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Beylikdüzü'nde 1 kişinin öldüğü 40 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin otobüs içinden güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan kaza anı şoför mahallinde bulunan kameraya da yansıdı.

10 Mayıs günü meydana gelen metrobüs kazasında, Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse, arkadan gelen başka metrobüs çarpmıştı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı.

BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ METROBÜS KAZASI ARAÇ İÇİ KAMERASINDA

Metrobüs kazasına ilişkin otobüs içinden güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Görüntülerde kaza anı ve yolcuların savrulduğu anlar yer alıyor.

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Öte yandan kazaya ilişkin şoför mahallinden görüntüler de ortaya çıktı.

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O görüntülerde ise kazanın yaşandığı anlarda şoförün verdiği tepki ve yolcuların savrulduğu anlar yer alıyor.

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(DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
metrobüs Beylikdüzü kaza
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