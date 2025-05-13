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1 kişi hayatını kaybetti 57 kişi yaralandı... O metrobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!

Beylikdüzü'nde yaşanan 1 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında aracı kullanan şoför Şaban Ş.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

1 kişi hayatını kaybetti 57 kişi yaralandı... O metrobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!
Çiğdem Sevinç

Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda, metrobüsün yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin tutuklanan sürücü Şaban Ş'nin ifadesi ortaya çıktı.

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"EN HAFİF ŞEKİLDE ATLATMAK İÇİN..."

Metrobüs Şoförü Şaban Ş. ifadesinde "12.57'de görece başladım. İlk seferini TÜYAP-Söğütlüçeşme arasında yaptım. 20 dakika dinlendim. Sonra söğütlüçeşme-TÜYAP seferine başladım. Hava yağmurluydu. Haramidere Sanayi Durağı'na gelirken kontrollü inmeye başladım. Durağa 20 metre kala frene basmaya başladım. Ancak metrobüs yavaşlamadı. Yeniden frene bastım ancak yine yavaşlamadı. Önümdeki metrobüsün yolcu indirdiğini görünce kazayı en hafif şekilde atlatmak için yandaki duvara çarpmak için direksiyonu kırdım ancak önümdeki metrobüse çarptım" dedi.

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'KULLANDIĞIM METROBÜS ÇİFT KÖRÜKLÜ OLDUĞU İÇİN DİĞERLERİNDEN DAHA UCUZ'

Şaba Ş. ifadesinin devamında "Ölen kadın ve yaralanan kişilerin nasıl yaralandığını görmedim. Ben de yaralandım. Direksiyonda sıkıştım, direksiyon göğüs kafesimi sıkıştırdı. Kazadan sonra ilk şoku atlattığım gibi kapıları açıp yolcuların tahliye olmasını sağladım. Hızım 40'tı. Kullandığım metrobüs çift körüklü olduğu için diğerlerinden daha ucuz. Kaza günü yağış vardı, beton yol kaygandı. Fren yapmaya çalışsam da durduramadım" dediği öğrenildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
metrobüs Beylikdüzü kaza
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