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1 kişinin hayatını kaybettiği kazada sürücünün cezası arttırıldı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili yeniden yargılanan sürücünün cezası arttırıldı.

1 kişinin hayatını kaybettiği kazada sürücünün cezası arttırıldı

Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler Mahallesi’nde T.D.’nin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili yargılanan sürücü Y.T.’ye Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl hapis cezası verilmişti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin bozma kararının ardından sürücü için yeniden yargılama yapıldı. Kayseri Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada kazada hayatını kaybeden T.D.’nin oğlu M.D. de hazır bulundu. 12 yaşında annesini kaybettiğini ve olayın ardından psikolojisinin bozulup uyuşturucuya başladığını belirten M.D., sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı kazada tarafların eş değer kusurlu olduğunu beyan ederek, olayın alkolün etkisi ve bilinçli taksirle oluşmadığını belirterek, Yargıtay 12. Ceza Dairesinin bozma kararının kendi kararları ile çeliştiğini ifade etti.

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme sürücü Y.T.’ye 6 yıl 8 ay hapis cezası vererek, 2 yıl süreyle ehliyetine el konulmasına hükmetti.

23 Eylül 2015 tarihinde Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler Mahallesi’nde meydana gelen kazada, E.B. yönetimindeki otomobil, Y.T.’nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada, E.B.’nin kullandığı araçta bulunan T.D. (36), olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Y.T. taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan 5 yıl hapis ve 36 bin 500 TL para cezasına çaptırıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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