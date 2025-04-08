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10 milyon isteyen haraç çetesi çökertildi! Cephanelik ele geçirildi

Beylikdüzü'nde 10 milyon lira haraç isteyen şüpheliler polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Haraç çetesinin cephaneliği ele geçirildi. İşte o detaylar...

10 milyon isteyen haraç çetesi çökertildi! Cephanelik ele geçirildi

Beylikdüzü'nde bir iklimlendirme şirketini kurşunlayarak 10 milyon lira haraç isteyen şüphelilerin izini süren polis ekipleri, bir eve yaptığı baskında adeta bir cephanelik ele geçirdi. Suç örgütünün 'Zula evi' olarak kullandığı dairede yapılan aramada, 11 kalaşnikof tüfek ve 6 tabanca ile 580 mermi bulundu. Evde ayrıca 20 kilogram esrar ile 3 buçuk kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde 15 Şubat gecesi motosikletli ve kasklı 2 şüpheli, bir iklimlendirme şirketini kurşunladıktan sonra kaçtı.

"10 MİLYON PARA İSTİYORUZ"

Olaydan 1 gün sonra ise bir yurt dışı numarası kullanarak kurşunlanan işletmenin yanındaki başka bir iş yerini arayan şüpheliler, 'Kurşunlamayı biz yaptık. 10 milyon lira para istiyoruz. Yoksa neler olacağını tahmin et' diyerek tehdit etti. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışma kapsamında güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin isimlerinin Mert T. ve Necip D. olduğunu belirledi. Şüphelilerden Mert T.'nin eşi ve çocuğu ile yaşadığı evde arama yapan ekipler, 11 adet kalaşnikof tüfek ile 6 adet tabanca ve 580 tane mermi ile 20 kilogram esrar ve 3 buçuk kilogram kokain ele geçirdi. Yapılan araştırmada, evin suç örgütünün 'Zula evi' olarak kullanıldığı ve örgüt üyelerine buradan silah ve uyuşturucu dağıtımı yapıldığı belirlendi. Ele geçirilen silahlar herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi amacıyla incelenmek üzere kriminal polis laboratuvarına gönderildi.

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İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan Mert T. ve Necip D. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ SELAMİ YILDIZ ELE GEÇİRİLEN SİLAHLARI İNCELEDİ

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ele geçirilen silahları inceledi. Yıldız basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İstanbul’un huzuru Türkiye’nin huzuru anlayışı ile arkadaşlarımız 7/24 sahada mücadele vermekteyiz. Esenyurt ilçesinde kurşunlamalarla yönelik yapılan çalışmalarda 11 tane kalaşnikof, 6 tane tabanca, 20 kilo esrar ve 3 buçuk kilogram kokain ele geçirdi arkadaşlarımız. İstanbul'un huzuru için çalışmaya devam edeceğiz. Suç ve suçlu gruplarıyla mücadelemizi sürdüreceğiz. İstanbul halkına desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

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(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü haraç
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