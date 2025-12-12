HABER

1000 yıllık Merzifon Savaşı’nın sır perdesi: Haçlı ordusunun bozguna uğradığı yer bulundu!

Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Kılıçarslan komutasındaki Türk İslam ordusunun 1101’de Amasya, Konya ve Ereğli üçgeninde karşılaştığı Haçlı ordusunu bir ay içinde 3 defa bozguna uğrattığı tarihi zaferin sır perdesi aralanıyor. Haçlı ordusunun Merzifon Savaşı’na ilerlerken kullandığı güzergâh ve bozguna uğradıkları kalenin yeri tespit edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle çeşitli üniversitelerden bilim insanlarının katıldığı 1101 yılı Haçlı Seferleri yüzey araştırmaları iki yıldır Amasya ve Konya’da gerçekleştiriliyor. Bin yıllık zaferin izlerinin bulunmasıyla amacıyla Amasya’nın Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde süren kapsamlı çalışmalarda önemli sonuçlara ulaşıldı.

"HAÇLILARIN GELDİĞİ GÜZERGAHI TESPİT ETTİK"

Tarihi çalışmaya bilimsel danışmanlık yapan Amasya Üniversitesi Hattat Hamdullah Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Korkmaz, "Bu yıl Haçlıların geldiği güzergahı tespit etmek imkanımız oldu. Hacılar yolu ya da Kudüs yolu olarak adlandırılan yol üzerinden gelerek Tosya, Osmancık, Gümüşhacıköy, Merzifon güzergahını kullandıklarını belirlemiş olduk. Haçlı karargahına birkaç mil uzaklıkta olup erzak alımı için gidilen ve Haçlıların pusuya düşürüldüğü kale tespit edildi" dedi.

ANADOLU’NUN TÜRK YURDU OLMASINDA ÖNEMLİ ZAFER

Türklere Anadolu’nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun Türk yurdu olmasındaki önemli zafer olan Merzifon savaşının izlerinin sürüldüğü projenin devamında Haçlıların ve şehit Selçuklu askerlerinin mezarlarının ortaya çıkarılması ile savaş aletlerinin bulunması planlanıyor. Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, bulunacak mezarlardan DNA örnekleri alınarak araştırmalara devam edileceğini açıkladı.

Kaynak: İHA

