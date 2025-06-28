113 yangın meydana geldi! Bakan Yumaklı'dan 'orman yangınları' açıklaması: 'Vatana kurşun sıkmakla arasında bir fark yok'

Sakarya'da dün çıkan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangınına ilişkin son açıklamasında Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Şu an net olmamakla beraber 2 bin hektar alanda yangının devam ettiğini tahmin ediyoruz" dedi.

27 Haziran 2025 Cuma ve 28 Haziran 2025 Cumartesi günleri itibarıyla son iki gün içerisinde ülke genelinde, 49 adet orman, 62 adet ziraat yangını ile birlikte toplam 113 yangın meydana geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin Sakarya Taraklı’da açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Devletin her biriminin, gerek bizim bakanlığımızın, gerekse rezerv güçlerle bize destek olan Millî Savunma Bakanlığımızın, her türlü birimleriyle yanımızda olan İçişleri Bakanlığımızın ve diğer ilgili kurumlarımızın hepsini tek tek sayayım... Hepsi, buradaki problemi ortadan kaldırmak için cansiperane mücadele ediyor.

Ama bazıları bu çabayı bir tarafa bırakıyor. Oysa bakın, bu yaşananların etkisi uzun yıllar sürecek. Buradan tekrar bütün vatandaşlarımızdan istirham ediyorum: “Çok basit, herhangi bir şey olmaz, bundan ne olacak ki?” denilen şeyler, bugün ekosistemin yok olmasına sebep olacak sonuçlar doğuruyor.

Bunu biz tek başımıza engelleyemeyiz; hep beraber, omuz omuza vermemiz gerekiyor. Sadece yangına sebep olanlar değil, olma ihtimaline karşı da herkesin teyakkuz halinde olması lazım. Hepimiz el ele vereceğiz. Bu artık hem bizim ülkemizin hem de dünyanın gerçeği.

Cuma ve cumartesi günü sadece altı yangın kaldı. Kamuoyunu bilgilendiren mensuplarımız vasıtasıyla şu anda üç yangınımız olduğu bilgisini veriyorum. Bunlardan bir tanesi, şu anda içinde bulunduğumuz Sakarya–Bilecik sınırındaki yangınla ilgili.

Saat 10.48'de ilk müdahale yapıldı; sadece 7 dakika sonra. Ancak kararsız rüzgâr, müdahalelerimizin büyük oranda boşa çıkmasına sebep oldu, daha doğrusu etki almamızı geciktirdi. Şu anda coğrafi yapı sebebiyle hava araçlarını buraya müdahale edecek şekilde yönlendiriyoruz.

Hâlihazırda 1 uçak, 16 helikopter ve 174.000’in üzerinde orman kahramanı arkadaşımız görev başında. Onları sizler görmüyorsunuz; o ağaçların arasında, alevlerle mücadele ediyorlar.

Manisa Akhisar’daki yangının çıkış saati bugün saat 01.25. İlk müdahale ise saat 10.35’te gerçekleştirildi. Buraya üç uçak, 11 helikopter ve 26 kara ekibi arkadaşımızla müdahale ediliyor.

Başından itibaren, özellikle İzmir’deki birçok yangınla ekip arkadaşlarımız mücadele etti. Yorgunluklarına rağmen şu anda hâlâ canla başla o bölgedeki problemi çözmek için çalışıyorlar.

Bu, sadece belli bir kesimin hassasiyeti değil; ülkemizin karşı karşıya kalabileceği büyük bir problemin habercisidir. Düşük nem, yüksek rüzgâr – yani şiddetli rüzgâr – ve aşırı sıcaklık gibi unsurlar, müdahaleyi gerçekten zorlaştırıyor. Hatta sizin farkında bile olmadığınız yeni alanlarda mücadele etmemizi zorunlu kılıyor.

Şu anda içinde bulunduğumuz Sakarya–Bilecik sınırındaki ormanlarda çalışmalarımızı yoğunlaştırmışken bir haber aldık.

Vatana kurşun sıkmakla herhangi bir şeyi boş verin bu eko sistemin bu ormanlık alanların yanması arasında bir fark yok. Bunların cezasını artırıyoruz ama nedense bu boşvermişlikleri bir türlü engelleyemedik. Ekim 2025’e kadar teyakkuz halinde devam etmemiz gerekir. Bu yangınların etkisi uzun yıllar sürecek bir etki. Bütün vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Çok basit bir şey olmaz demeyelim herkesin teyakkuz halinde olmamız lazım bunu biz tek başımıza engelleyemeyiz.

“3 TANE RİSKLİ YANGIN SÜRÜYOR”

Son 10 günde 113 büyük ölçekli yangın meydana geldi. Risk teşkil eden 3 tane yangınımız var. Bunlardan birincisi Sakarya ve Bilecik arasında devam eden yangın. Şiddetli rüzgar bizim sonuç almamızı uzattı.

Şu ana kadar Sakarya’da 2 köy, Bilecik’te 11 köy tedbiren boşaltıldı.

Etkilenen alanlarla ilgili büyüklüğü şu anda söylemek mümkün değil. Çünkü baya geniş alanda bir yangın sürüyor. Bu bölgede böylesine büyük bir yangının 30 sene önce olduğunu da söylemek isterim

Yangınla ilgili de 3 kişi gözaltına alındı.

Bolu Göynük'te de bir yangın çıktı bu da üçüncü riskli yangın.

Yangını iklim değişikliği çıkarmıyor. Yangını insanlar çıkarıyor. Bu yüzden bu ormanların milli servet olduğunu orada yaşayan canlılara karşı sorumlu olduğumuzu unutmamalıyız. Ekim 2025'e kadar teyakkuz halinde olacağız. Bütün vatandaşlarımızdan sadece kendilerinin değil etrafında gördükleri olaylara da müdahil olmasını ekiplerimize haber vermesini istiyorum.

Arkadaşımızı hemen bölgeye sevk ettik. Şu anda ekiplerimiz müdahaleye başladı.

Buradan bir kez daha tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyoruz: İklim değişikliği ve iklim şartlarının etkisiyle çıkan orman yangınları, milli bir servetin yok olmasına neden oluyor. Bu sadece ağaçlarla ilgili bir mesele değil. O bölgede yaşayan canlılara karşı da bir sorumluluğumuz, bir vicdani yükümlülüğümüz var.

Ayrıca unutulmamalıdır ki bu yangınlar sadece ormanlara değil; ormanlarla iç içe geçmiş yerleşim yerlerine, köylere, tarım alanlarına, ekinlere ve ürünlere de zarar verebiliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyoruz: Aşırı hassasiyet göstermemiz gereken bir dönemden geçiyoruz.

Bu hassas dönemin, Ekim 2025’e kadar aynı şekilde devam edeceğini öngörüyoruz. Bu süreçte yalnızca kendi davranışlarımıza değil, çevremizde problem yaratabilecek her türlü duruma karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Böyle bir durum fark edildiğinde lütfen bizlere veya en yakın güvenlik birimlerine derhal haber verin.

Şu an için kamuoyunu bilgilendirmemiz bu kadardır. Gelişmeler oldukça yeniden açıklama yapılacaktır.

Yangınlarla mücadele eden tüm ekiplerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da ekiplerimiz uyumadan, dinlenmeden, yangınlar tamamen kontrol altına alınıncaya kadar mücadelelerine devam edeceklerdir.

Teşekkür ediyor, herkese geçmiş olsun diyoruz."

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'DAN ORMAN YANGINLARI BİLGİLENDİRMESİ

ÜLKEMİZ GENELİNDE SON İKİ GÜNDE MEYDANA GELEN YANGINLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME



Meteorolojik açıdan yangın riski yüksek olan günlerden geçmekteyiz. Özellikle hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması, bağıl nem oranının düşmesi ve rüzgârın kuvvetli esmesi… pic.twitter.com/cfcYaPSe6m — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 28, 2025

İletişim Başkanlığı resmi X hesabından Türkiye genelinde son günlerde meydana gelen yangınlar hakkında bilgilendirme paylaşımı yapıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"ÜLKEMİZ GENELİNDE SON İKİ GÜNDE MEYDANA GELEN YANGINLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Meteorolojik açıdan yangın riski yüksek olan günlerden geçmekteyiz. Özellikle hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması, bağıl nem oranının düşmesi ve rüzgârın kuvvetli esmesi nedeniyle yangınlara karşı kritik bir hassasiyet oluşmuştur.

Bu kapsamda, 27 Haziran 2025 Cuma ve 28 Haziran 2025 Cumartesi günleri itibarıyla son iki gün içerisinde ülke genelinde:

49 adet orman, 62 adet ziraat yangını olmak üzere toplam 111 yangın meydana gelmiştir.

Bu yangınların 106’sı hızlı ve etkili müdahale neticesinde kontrol altına alınmış, halihazırda devam eden 5 orman yangınına ise müdahale çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir.

Müdahalesine devam edilen yangınlar;

• Sakarya / Bilecik

• Manisa / Akhisar

• Balıkesir / Havran

• Gaziantep / Nurdağı

• Kahramanmaraş / Pazarcık

Yangınlara karşı kara ve hava unsurlarımız azami gayretle görev yapmakta olup, riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyeleri gerçekleştirilmiştir. Gelişmeler anlık olarak takip edilmekte ve gerekli koordinasyon, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi tarafından sağlanmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, rezerv güçlerle beraber toplam;

• 27 uçak

• 105 helikopter

• 14 İHA

• 6.000’e yakın arazöz ve iş makinası

• 4.796 yangın havuzu ve göleti

• 776 gözetleme kulesi

• 25 bin orman kahramanı

• 131 bin gönüllü

ile yangınlara karşı teyakkuz halindedir."