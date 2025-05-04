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12 bakanın istifa talebi kriz çıkardı, Yemen Başbakanı Mübarek istifa etti

Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi’ye hitaben yazdığı istifa mektubunu paylaştı.

12 bakanın istifa talebi kriz çıkardı, Yemen Başbakanı Mübarek istifa etti

Yemen hükümetinde istifa krizi yaşandı. Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek, siyasi anlaşmazlık nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Mübarek sosyal medya hesabından, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi’ye hitaben yazdığı istifa mektubunu paylaştı. Mübarek istifa mektubunda, "birçok zorlukla" karşılaştığını, bunlar arasında hükümeti yeniden şekillendirememesinin de bulunduğunu belirtti.

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REUTERS HABER AJANSI'NA KONUŞTU

Reuters’a konuşan hükümet kaynaklarına göre Mübarek, Yemen Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Reşad El-Alimi ile yetkileri konusunda anlaşmazlık yaşadı. Alimi, Mübarek’in hükümetteki 12 bakanı görevden alma talebini reddetti.

MÜBAREK’İN YERİNE ESKİ MALİYE BAKANI BRAİKAS ATANDI

Yemen Cumhurbaşkanlığı, başbakanlığa önceki kabinede maliye bakanı olarak görev yapan Salem Saleh Bin Braikas'ın atandığını bildirdi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yemen istifa
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