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12 Beşiktaş Belediyesi çalışanı hakkında yeni gözaltı kararı! Aralarında başkan yardımcısı da var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütünün Beşiktaş Belediyesinden aldığı ve fesat karıştırıldığı tespit edilen ihalelerle ilgili Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 belediye çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

12 Beşiktaş Belediyesi çalışanı hakkında yeni gözaltı kararı! Aralarında başkan yardımcısı da var
Ufuk Dağ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, örgüt liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen ihale yolsuzluğu soruşturması kapsamında, suç örgütünün Beşiktaş Belediyesi'nden aldığı ve fesat karıştırıldığı tespit edilen ihalelerin hazırlık sürecinde yer alan, aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da bulunduğu 12 belediye görevlisinin ikametlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmasına ve şüphelilerin gözaltına alınmasına karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Beşiktaş Belediyesi
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