12 düzensiz göçmenin umut yolculuğu Bitlis'te son buldu: 2 organizatör tutuklandı

Bitlis'te göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 12 göçmen yakalanırken, 2 organizatör ise çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Bitlis merkezde durdurulan bir aracın kasasındaki gizli bölmede 12 düzensiz göçmen ve bu göçmen sevkiyatındaki organizasyon içerisinde bulunan 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Konuyla ilgili olarak Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda Bitlis merkezde durdurulan bir aracın kasasındaki gizli bölmede 12 düzensiz göçmen ve bu göçmen sevkiyatındaki organizasyon içerisinde bulunan 2 şüpheli şahıs yakalandı.

YAKALANAN ŞÜPHELİLER CEZAEVİNDE GÖNDERİLDİ

Yakalanan şüpheliler çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan göçmenlerin sınır dışı işlemleri Bitlis İl Göç Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Hemşerilerimizin huzuru ve güvenliği için göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam etmektedir" denildi.

22 Ekim 2025
Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
