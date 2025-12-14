HABER

28 gündür aranıyordu! Göçük altında kalan şantiye müdürünün cansız bedenine ulaşıldı

Sivas'ın Divriği ilçesinde maden sahasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ın (66) 28'inci günde cansız bedenine ulaşıldı.

28 gündür aranıyordu! Göçük altında kalan şantiye müdürünün cansız bedenine ulaşıldı

Olay, 17 Kasım'da ilçeye bağlı Çaltı köyü mevkisinde faaliyet gösteren demir madeninde meydana geldi. Maden sahasında çalışma yapıldığı sırada, henüz bilinmeyen nedenle göçük oluştu. Sahada görev yapan şantiye müdürü Sabri Yıldırım, toprak altında kaldı.

28 gündür aranıyordu! Göçük altında kalan şantiye müdürünün cansız bedenine ulaşıldı 1

İşçilerin ihbarı üzerine maden sahasında sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede, Yıldırım için arama çalışmaları, AFAD, jandarma asayiş timi, komando timi ve UMKE ekipleri tarafından yürütüldü.

28 gündür aranıyordu! Göçük altında kalan şantiye müdürünün cansız bedenine ulaşıldı 2

28'İNCİ GÜNDE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çalışmaların 28'inci gününde Yıldırım'ın cenazesine ulaşıldı.

28 gündür aranıyordu! Göçük altında kalan şantiye müdürünün cansız bedenine ulaşıldı 3

Şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ın cenazesi savcı ve olay yerin inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi işlemleri için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi.

(DHA)Kaynak: DHA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

