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12 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği kanalda boğuldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 12 yaşındaki çocuk, boğularak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

12 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği kanalda boğuldu

Olay, akşam üzeri ilçeye bağlı Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi'nden geçen sulama kanalında yaşandı. Alınan bilgiye göre, evden çıkan 12 yaşındaki Ayaz Kurt, iddiaya göre serinlemek için sulama kanalına girdi. Yüzmek için girdiği kanaldan çıkmayan çocuk için çevredekiler 112 Acil Komuta Merkezini aradı.

12 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği kanalda boğuldu 1

SERİNLEMEK İÇİN GİRDİ CANINDAN OLDU

Bölgeye AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri ve çevredekiler yüzeysel tarama yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri de sulama kanalında aramalara başladı. Yaklaşık yarım saat süren aramalar sonucu çocuğun cansız bedeni girdiği yerin 700 metre ilerisinde bulundu. Çocuğun cenazesi sudan çıkarılarak hastane morguna götürüldü.

12 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği kanalda boğuldu 2

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin boğulma
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