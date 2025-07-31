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12 yaşındaki Eyüp'ün gizemli ölümü... Kamera kayıtları ortaya çıktı

Mersin'in Anamur ilçesinde bir pasajda ölü bulunan çocuk ile ilgili gözaltına alınan ve onu kovaladığını itiraf eden döner ustası, 'İhmali Davranış Sonucu Ölüme Sebebiyet Verme Suçu'ndan tutuklandı. Öte yandan, çocuğun sokakta yürüdüğü ve tutuklanan şahsın kovalamaya başlamasıyla kaçtığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

12 yaşındaki Eyüp'ün gizemli ölümü... Kamera kayıtları ortaya çıktı
Çiğdem Sevinç

Olay, önceki sabaha karşı Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Osman Sinanoğlu isimli pasajda meydana geldi. İddiaya göre, dönerci dükkanına gelen ve burada ustabaşı olarak çalışan N.U. (24), aynı iş yerinde çalışan 12 yaşındaki Eyüp Can G.'nin servis yaparken yavaş davrandığını söyleyerek kendisiyle şakalaşmaya başladı. Ardından çocuğu şaka amaçlı kovalayan N.U., Eyüp Can'ı pasajın sokağına kadar takip etti. Bu esnada çocuk gözden kayboldu.

12 yaşındaki Eyüp ün gizemli ölümü... Kamera kayıtları ortaya çıktı 1

VÜCUDU PARAMPARÇA OLMUŞ

Olayın ardından Eyüp Can'ın iş yerine geri dönmemesi üzerine, çalışanlar çocuğu aramaya başladı. Pasaj içerisine giren çalışanlar, çocuğu zemin katta hareketsiz halde yatarken buldu. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemelerde Eyüp Can G.'nin çeşitli yerlerinde düşmeye bağlı olma ihtimali de olan 5 adet kesi mevcut olduğunun belirlenmesinin ardından Mersin Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Burada yapılan otopsi işleminde çocuğun düşmeye bağlı olarak kafa travması, vücutta kemik kırıkları ve iç organ yaralanmaları sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

12 yaşındaki Eyüp ün gizemli ölümü... Kamera kayıtları ortaya çıktı 2

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan şüpheli N.U. 'İhmali Davranış Sonucu Ölüme Sebebiyet Verme Suçu'ndan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili çalışmanın titizlikle sürdürüldüğü öğrenilirken, güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde çocuğun sokakta yürüme anları ve ardından tutuklanan şahsın kovalamaya başlamasıyla kaçması yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin çocuk
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