128 milyar dolar iddiaları sonrası AYM’den Berat Albayrak kararı! “Somut delil ve olgusal temel yok”

Kemal Kılıçdaroğlu seçim döneminde 128 milyar doların kaybolduğunu iddia ederek eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı eleştirmişti. Söz konusu kararla ilgili olarak AYM kararını verdi. İddianın hiçbir somut delile dayanmadığını ifade eden mahkeme, Albayrak lehine verilen tazminat kararında herhangi bir hak ihlali olmadığına hükmetti.

CHP'YE 40 BİN LİRALIK CEZA

AYM Birinci Bölümü, kurumsal sosyal medya hesabından yayımlanan videodaki üslup ve görsellerin siyasi eleştiri sınırlarını açıkça aştığına dikkat çekerek, Berat Albayrak'ın kişisel şeref ve itibarının hukuk düzeni tarafından korunması gerektiğine karar verdi.

Hukuki süreç, Berat Albayrak'ın vekilinin 24 Şubat 2021'de mahkemeye sunduğu dava dilekçesiyle başladı. CHP kurumsal hesabı ve parti yöneticilerinin sistematik şekilde Albayrak'ın şeref, onur ve saygınlığını hedef aldığını belirten davacı vekili, manevi tazminat talebinde bulundu.

Dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin gerçekleştirdiği bazı açıklamaları muhalefet etme ve siyasi eleştiri özgürlüğü sınırları içinde kabul etti. Ancak partinin kurumsal sosyal medya hesabı üzerinden 19 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan kurgu içerikli videodaki anlatım tarzını suç olarak buldu. Mahkeme, söz konusu görsel ve ifadelerin Berat Albayrak'a yönelik açık bir suç isnadı ve karalama niteliği taşıdığına hükmederek, ana muhalefet partisini 40 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkûm etti.

İSTİNAF BAŞVURUSU HUKUKİ DAYANAK BULUNAMADIĞI İÇİN REDDEDİLDİ

İlk derece mahkemesinin mahkûmiyet kararına itiraz eden CHP, dosyayı istinafa taşıdı. Başvuru dilekçesinde, paylaşımların kamu yararı gözetilerek yapılan siyasi eleştiriler olduğu iddia edildi.

Ancak Bölge Adliye Mahkemesi, 22 Haziran 2022 tarihinde verdiği kararla CHP'nin istinaf talebini esastan ve kesin olarak geri çevirdi. İstinaf dairesinin gerekçesinde, dava konusu video paylaşımında Berat Albayrak hakkında kesin yargı bildiren ağır ithamlarda bulunulduğu, fakat CHP'nin bu iddiaları destekleyecek nitelikte hiçbir resmi veri, mahkeme kararı ya da somut delil ortaya koyamadığı açıkça kayda geçirildi.